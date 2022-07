Vant din pupa pentru secretarul comisiei de urbanism: profitul firmei a crescut de patru ori

Afacerile imobiliare ale secretarului Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local (CL) au inregistrat un "boom" anul trecut. Una dintre firmele liberalului Ciprian Bostan a avut un profit de peste 4 ori mai mare fata de 2020 - anul trecut fiind cel mai bun din istoria societatii Euronet, firma infiintata in 2003.Obiectul principal de activitate vizeaza "administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract". In 2021, profitul firmei a fost de 1,4 milioane lei, in conditiile in care ... citeste toata stirea