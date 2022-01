Vantul a produs nu doar pagube, ci si victime

Din cauza vantului foarte puternic inregistrat ieri la Iasi, doi copii au fost raniti de un panou publicitar * pe strada Orientului, nr. 21, unde un copac a fost doborat de rafalele de vant si a avariat doua autoturismeDe doua zile, Iasul se afla sub atentionare de cod galben de vant intens. Din nefericire, bara de mascare a unei vitrine exterioare de la un centru comercial s-a desprins si in cadere a lovit un copil si a cazut peste un adolescent. Agentul de paza aflat la intrarea in centrul ... citeste toata stirea