Vantul s-a "mutat" in Moldova. Cod galben la Iasi, pana diseara la ora 20

Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis o avertizare cod galben de vreme rea, pentru mai multe judete din Romania, printre care si Iasul.Avertizarea cod galben este valabila astazi, intre orele 08 si 20.In intervalul mentionat, vantul va prezenta intensificari temporare in Moldova si nord-estul Munteniei, cu viteze la rafala de 55...65 km/h.Intensificari ale vantului cu viteze in general de 45...55 km/h vor fi si in restul Munteniei, Dobrogea si local in Oltenia.