Vanzarile de apartamente s-au triplat, la Iasi!

Iesenii au cumparat, in primele doua luni ale anului in curs, de trei ori mai multe apartamente decat in perioada similara a anului trecut, perfectand, in ianuarie si februarie, 2.227 tranzactii.Si numarul caselor achizitionate a crescut simtitor, de la 777 imobile in primele doua luni din anul trecut, la 1.203 case in ianuarie si februarie. Ceva mai slabe au fost vanzarile terenurilor intravilane, tranzactiile ajungand la 1.460 la inceputul anului, fata de 1.125 in primele doua luni ale lui ... citește toată știrea