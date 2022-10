Varianta ocolitoare pentru Podu Iloaiei poate fi gata in 2025. Iata calendarul lucrarilor

Soferii ar putea scapa de ambuteiajele din Podu Iloaiei cel mai devreme in aprilie 2025. Acesta este cel mai optimist termen pentru finalizarea unui drum ocolitor, de 4 km, prin partea de sud a orasului.Termenul apare intr-un calendar estimat la nivelul Ministerul Transporturilor (MT). In prezent, proiectul este in etapa organizarii licitatiei pentru intocmirea studiului de fezabilitate: ofertele vor fi deschise la inceputul saptamanii viitoare. In acest caz, valoarea contractului se ridica ... citeste toata stirea