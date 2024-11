Varzarile, povestea deliciului simplu care aduce bucurie in post

* desi preparatele de post pot parea simple, varzarile au un loc special in inimile multora * pentru cei in varsta, sunt o reintoarcere la traditie si simplitate * pentru cei tineri, sunt o descoperire - o alternativa sanatoasa si gustoasa la mancarurile modernePe ulitele satelor din jurul Iasului si in bucatariile ascunse ale oraselor, aroma inconfundabila a varzarilor proaspat scosi din cuptor te opreste in loc. Aceste placinte modeste, cu foi subtiri si crocante, umplute cu varza calita, ... citește toată știrea