Vasile Asandei, directorul ADRNE, a devenit Cetatean de onoare al municipiului Iasi

Vasile Asandei, directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), a devenit Cetatean de onoare al municipiului Iasi, dupa ce in sedinta desfasurata miercuri, consilierii locali ieseni au aprobat un proiect de hotarare in acest sens. In expunerea de motive care a insotit proiectul de hotarare este subliniat impactul pe care Vasile Asandei, in calitatea sa de director al ADRNE, l-a avut si il in continuare asupra dezvoltarii economice si sociale a municipiului Iasi.De asemenea, ... citește toată știrea