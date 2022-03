Vedeta de talie mondiala, pe scena Operei Iasi

Bistriteanul Stefan Pop, una dintre vedetele actuale ale operei mondiale, va interpreta rolul Ducele de Mantova in spectacolele "Rigoletto", de Giuseppe Verdi, care vor avea loc pe 1 si 3 aprilie, pe scena Operei Nationale Romane din Iasi.Opera Nationala Romana din Iasi a informat ca, incepand de vineri, pune in vanzare biletele de intrare la spectacolele programate in luna aprilie."Evenimentele lunii viitoare vor aduce pe scena teatrului liric iesean, alaturi de indragitii solisti ai ... citeste toata stirea