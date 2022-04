Vedete ale cinematografiei vor sosi la Festivalul Serile Filmului Romanesc

Cea de-a XIII-a editie a festivalului Serilor Filmului Romanesc va avea loc, in perioada 3-7 august, si va aduce la Iasi vedete ale cinematografiei romanesti, care se vor intalni cu publicul si vor participa la evenimente speciale.Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de catre organizatori, cinefilii se vor bucura si in acest an de serile de film in aer liber, de intalnirea cu personalitatile din cinematografie si de evenimentele din cadrul celor cinci zile de festival.Si in cadrul ... citeste toata stirea