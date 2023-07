Directorii institutiilor de sub autoritatea Primariei au incasat anul trecut venituri lunare de mii de euro. In medie, salariul trece de 3.500 euro/luna, iar, in unele cazuri ajunge si la 5.000 euro. Aceste venituri sunt posibile intrucat aproape toti indeplinesc "criteriile de performanta" si, ca bonus, isi dubleaza indemnizatia lunara. Suplimentar, unii directori au fost recompensati, anul trecut, cu posturi in consilii de administratie si au mai adunat, lunar, cateva sute de euro pe langa ... citeste toata stirea