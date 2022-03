Venus de Perieni, expusa la Palatul Culturii. O piesa extrem de rara

Statueta de bronz este o piesa extrem de rara, datata in secolul IIO inedita statueta din bronz descoperita anul trecut in Romania, statueta care o infatiseaza pe zeita Venus, va putea fi admirata la Palatul Culturii incepand de martea aceasta, 22 martie, obiectul urmand sa fie expus in spatiul Muzeului de Istorie a Moldovei.Statueta din bronz a fost descoperita in satul Perieni (com. Probota, jud. Iasi), fiind astfel denumita Venus de Perieni. "Aceasta piesa extrem de rara pe meleagurile ... citeste toata stirea