ArtEast Gallery va invita vineri, 11 februarie, de la ora 18.00, la vernisajul expozitiei "Scene de vanatoare", semnata de artista clujeana Ioana Olahut si curatoriata de Lucian Dan Teodoreanu. Expozitia va putea fi vizitata in perioada 11 februarie - 6 martie 2022 la sediul ArtEast Gallery din Strada Pacurari nr. 108, Iasi.Ioana Olahut este una dintre cele mai importante artiste contemporane, implicata activ in fenomenul artistic national si international pe care-l cunoastem sub numele de ... citeste toata stirea