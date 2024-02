"Veronica", primul spital social din Romania destinat sarmanilor. "Am ales numele unei mame care nu s-a putut trata la timp"

Parintele Dan Damaschin, cunoscut ca ajuta mii de copii si mame in suferinta, a construit, din donatii, un spital cu zeci de specializari, cu aparatura performanta si chiar farmacie. Medicii de aici vor fi platiti din donatii sau vor face voluntariat, iar oamenii in nevoie se vor putea trata gratis.Clinica "Veronica", primul spital social din Romania destinat oamenilor nevoiasi, va fi gata luna aceasta - februarie 2024. Parintele Dan Damaschin, initiatorul acestui proiect, a anuntat ca in 15 ... citește toată știrea