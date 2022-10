Veste mare pentru ieseanul Stefan Latescu. Se va bate intr-o gala K 1 din Japonia!

Cel mai valoros produs actual al cunoscutului club local Scorpions, Stefan Latescu, a primit o confirmare a faptului ca este o stea in ascensiune. La nici 21 de ani (ii va implini in decembrie), Stefan a fost invitat sa lupte intr-o gala K1 din Japonia, tara unde, conform lui Mihai Constantin, antrenorul sportivului iesean, "se da ora exacta in K1". In gala care va avea loc pe 3 decembrie, World Grand Prix Osaka, Latescu se va lupta cu puternicul sportiv iraniano-japonez Mahmoud Sattari, care ... citeste toata stirea