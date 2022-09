Veste pentru primarul Chirica: dosarul Skoda, tras pe dreapta in asteptarea solutiei privind prescrierea faptelor

Primarul Mihai Chirica se pregateste sa sarbatoreasca prescrierea acuzatiilor din dosarul "Skoda". Magistratii Judecatoriei Barlad au aprobat ieri cererea aparatorului lui Chirica, de suspendare a dezbaterilor din dosar pana ce Inalta Curte de Casatie si Justitie se va fi pronuntat intr-un caz in care se discuta despre prescrierea faptelor in baza unei decizii a Curtii Constitutionale. Hotararea ICCJ ar stabili practic modul in care trebuie interpretata de judecatori decizia CCR. Un aviz ... citeste toata stirea