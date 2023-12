Cresterea pretului la gigacalorie va afecta puternic agentii economici racordati la sistemul centralizat de incalzire. In timp ce in cazul consumatorilor casnici Primaria arata o oarecare clementa in an pre-electoral, pentru cealalta categorie cresterea va fi de aproape trei ori.Dintre cele doua categorii, cele mai multe gigacalorii sunt consumate (in medie anuala) chiar de catre clientii noncasnici, cei in cazul carora este propusa cresterea substantiala: de la 324 la 933 lei (fara TVA). ... citeste toata stirea