Vesti bune pentru salariatii Serviciului Judetean de Ambulanta, ai caror reprezentanti s-au intalnit cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila: exista promisiuni de crestere salariala si de dotari a serviciilor de ambulanta, dar cel mai important - ministrul a anuntat ca s-a gasit fereastra legala pentru a reporni angajarile. In mod concret, peste 4.000 de posturi vor fi scoase la concurs in toate structurile Ministerului Sanatatii, o buna parte dintre acestea fiind in cadrul serviciilor de ... citeste toata stirea