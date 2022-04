Vesti bune pentru salariatii CET

Salariatii care au lucrat in grupa I si/sau a II-a de munca in termocentralele pe baza de carbune, incluzand unitatile de extractie a carbunelui, vor beneficia de reducerea de varsta aplicata grupei de munca, potrivit unei legi publicate Monitorul OficialLegea 74/2022, ce va intra in vigoare duminica, e menita sa completeze Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in sensul recunoasterii grupelor de munca pentru cei care au desfasurat activitati de productie, mentenanta si ... citeste toata stirea