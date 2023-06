Doi avocati care il apara pe Donald Trump in cazul acuzatiilor federale de pastrare ilegala a unor documente clasificate au renuntat vineri la caz, iar un fost consilier a fost si el inculpat, aceste evolutii surprinzatoare avand loc la o zi dupa ce fostul presedinte american a fost pus sub acuzare in legatura cu acest dosar, relateaza Reuters.Walt Nauta, consilier personal al lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare, joi, alaturi de fostul presedinte republican. Anuntul a fost facut vineri ... citeste toata stirea