Veteranul "sutilor" din Iasi, urmarit de ghinioane. Face puscarie la 73 de ani

Ajuns la 73 de ani, Gheorghe Arghir este cel mai batran hot de buzunare inca in activitate din toata zona Moldovei. La varsta sa, veteranul sutilor face puscarie si mai are de stat in Penitenciarul Spital Targu Ocna inca macar trei luni din cauza unei serii de ghinioane ce l-a lovit acum, la senectute.De-a lungul carierei sale ce se intinde pe aproape cinci decenii, Arghir nu si-a depasit niciodata statutul de gainar. Furtisaguri mici, prejudiciile recuperate aproape de fiecare data, conduita ... citeste toata stirea