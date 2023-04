Aproape 45.000 de pensionari din judetul Iasi traiesc cu putin peste 1.000 de lei pe luna, in conditiile in care o persoana adulta singura ar putea trai relativ decent in Romania cu un venit lunar de peste 3.000 de lei, potrivit unui raport publicat la sfarsitul anului trecut de Fundatia Friedrich Ebert Romania si Syndex Romania. Pensiile pe care le primesc acesti oameni sunt chiar mai mici de atat, astfel incat statul le completeaza veniturile cu asa-numita indemnizatie sociala pentru ... citeste toata stirea