Viata si Minunile Sfintei Cuvioase Parascheva

"Ea pururea suspina si neparasit tanjea cumu-si va infrumuseta sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui ceresc, lui Iisus Hristos, cum se va indulci, la vederea Mirelui sau, de slava si de lumina si de bucuria cea fericita."In fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxa de pretutindeni praznuieste pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. In mod deosebit, ea este cinstita in Moldova, intrucat de mai bine de 370 de ani moastele ei se gasesc la Iasi, fiind izvor de binecuvantare si de insanatosire ... citeste toata stirea