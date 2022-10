Viata unui londonez care munceste la Iasi, dupa ce a lucrat in Olanda si Australia

Noul atacant al Iasului, Shayon Harrison, a povestit ce a sesizat in primele sale luni in Romania, de la viata cotidiana la cea religioasa, de la reactiile oamenilor din oras la modul cum il trateaza.Shayon Harrison, 25 de ani, a sosit recent in capitala Moldovei, la Iasi, pentru a pune umarul la revenirea Politehnicii in Liga 1. Atacantul crescut la academia celor de la Tottenham Hotspur a trecut pe la multe formatii din diviziile inferioare din tara sa pana cand a ajuns sub comanda lui ... citeste toata stirea