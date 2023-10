In timp ce asteapta verdicul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara in cazul intimidarii politistilo care l-au oprit in trafic, procurorul Daniel Horodniceanu, fost sef DIICOT si actual vicepresedinte CSM, mai are pe numele lui o sesizare la Inspectia Judiciara si o plangere penala ca urmare a unui dosar intrumentat cand era la DIICOT Iasi. Horodniceanu este acuzat de un om de afaceri din Iasi ca a antedatat o ordonanta dupa ce a fost ales in CSM.Afaceristul Cristin Zamosteanu a ... citeste toata stirea