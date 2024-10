Victima a tinut mortis sa-l vada in puscarie. Pentru 200 de lei

Dupa ce l-a facut K.O. pe Gheorghe D., din doar cativa pumni, Florin U. dintr-un sat de langa Harlau s-a ales cu dosar penal pentru lovire sau alte violente. A fost condamnat, in 2022, la un an si patru luni de inchisoare, dar cu suspendare, precum si obligatia de a achita victimei suma de 9.000 lei, drept daune morale.Vremea a trecut, se apropia expirarea termenului de supraveghere, interval in care condamnatul trebuie sa achite obligatiile de plata stabilite prin sentinta. Astfel, cum pana ... citește toată știrea