Victima unui accident a fost sanctionata mai sever chiar decat autorul. Judecatorii au apreciat ca victima a fost vinovata, in timp ce autorul, doar neatent. Ion G. participase in urma cu 5 ani la un praznic organizat in satul Cirjoaia din comuna Cotnari. Acolo a baut, dupa propriile declaratii ulterioare, cinci pahare de vin rosu a cate 150 ml. Dupa aceasta, s-a urcat pe moped. Nu doar ca era baut, dar nici nu avea permis. S-a indreptat spre cireada satului, pentru a-si cauta vaca. Nu a ... citeste toata stirea