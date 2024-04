Victime de la un centru de minori, obligate la prostitutie

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au efectuat, miercuri, trei perchezitii domiciliare in judetul Iasi, la persoane care au racolat victime de la un centru de minori si le-au obligat sa se prostitueze.Intr-un comunicat al DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi se arata ca in cauza este deschis un dosar penal pentru trafic de minori, in ... citește toată știrea