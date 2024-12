Victimele exploziei de la Suceava, operate la Iasi

Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Spiridon" din Iasi depun toate eforturile pentru a salva viata a doi barbati, victime ale unei explozii care a avut loc luni, intr-un atelier auto din municipiul Suceava.Unul dintre barbatii adusi la Iasi are 49 de ani si a suferit arsuri de gradul II pe 10% din nivelul corpului, localizate fiind la nivelul fetei si a ambelor maini. "Pacientul a fost internat in urgenta in clinica de chirurgie plastica si reparatorie, dedicata si arsurilor, ... citește toată știrea