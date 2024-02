VIDEO: A fost montat al doilea "ochi" NATO la Barnova. Un radar performant din cadrul unui proiect de 50 de milioane de euro

NATO are acum doi "ochi" la Iasi prin care vede miscarile rusilor aflati la 250 de kilometri departare de Romania. Radarul "bila" de la Barnova are astfel un "frate" instalat alaturi de cel existent. Iesenii care merg catre Ciurea si Mogosesti pot vedea cele doua "bile" in padurea de la Bordea.Jurnalistii "Ziarul de Iasi" au vazut alpinisti care lucrau urcati pe radar, la zeci de metri inaltime. Acestia definitivau lucrarile de instalare a produselor concernului american Lockheed Martin, ... citește toată știrea