VIDEO A fost semnat primul contract de lucrari pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi. Sapaturile incep in primavara

Lucrarile la Spitalul Regional de Urgenta (SRU) Iasi vor incepe in aceasta primavara. Este vorba despre lucrari pregatitoare, in valoare de cateva zeci de milioane de lei. Licitatia pentru construirea SRU, de 1,8 miliarde lei, este in desfasurare.Semnarea contractului poate fi urmarita mai jos:Contractul pentru prima faza de implementare a proiectului a fost semnat cu firma Ness Proiect Europe. Primele interventii la SRU Iasi presupun: organizare de santier, lucrari pregatitoare, ... citește toată știrea