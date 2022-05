A inceput prima zi la Catedral Music Festival.18.00 - Tinerii au inceput deja sa se adune pentru a se bucura de Zimbru, prima formatie care va perfoma in aceasta zi. Tot astazi mai sunt asteptati pe scena din Gradina Palas Robin and the Backstabbers, Alexandrina, Sevdaliza si Spike.18.45 - In aceste momente pe scena de la Catedral Music Festival a urcat artista Alexandrina. Interpreta ... citeste toata stirea