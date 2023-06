Un accident de circulatie cu victime a avut loc pe raza localitatii Podu Iloaiei.Au fost implicate doua masini, iar in urma impactului 5 persoane au necesitat ajutor medical.Potrivit politistilor, o persoana era inconstienta, una era incarcerata, iar alte trei au iesit singure din masini.Medicii ne-au declarat ca au fost cinci victime in urma accidentului de la Podu Iloaiei. Patru dintre acestea au fost aduse la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, in ... citeste toata stirea