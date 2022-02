Un accident de circulatie in urma caruia au fost ranite doua persoane a avut loc in fata Ambulantei.Potrivit politistilor, un Fiat si un Audi s-au ciocnit, cea mai probabila cauza fiind neacordarea de prioritate.Internautii care s-au nimerit in zona au scris la "comentarii" ca soferul ... citeste toata stirea