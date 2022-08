VIDEO - Accident cu opt victime pe raza localitatii Motca. Doua autoturisme s-au izbit frontal

Autoritatile intervin, duminica, la un accident produs in judetul Iasi, in care au fost ranite opt peroane. ISU Iasi a transmis ca toate cele opt persoane au fost transportate la spital. 7 dintre ele au fost transportate la CPU Pascani si 1 minor la Spitalul Sf. Maria din Iasi, cu un apartinator - unchi - care locuia in zona.La fata locului a intervenit si SVSU Motca pentru curatarea caii de rulare. "Forte de interventie din cadrul inspectoratului intervin la un accident rutier in localitatea ... citeste toata stirea