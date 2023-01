Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Vanatori din comuna Popricani.In incident au fost implicate trei autoturisme, un BMW, un Volkswagen si un Renault. Accidentul s-a produs in sensul giratoriu din zona pe fondul neacordarii de prioritate. Soferul BMW-ului era un politist.Din primele informatii ... citeste toata stirea