O fetita de 11 ani a murit iar prietena ei se afla in stare grava la spital dupa un tragic accident rutier produs ieri in localitatea Domnita, comuna Tibana. Fetitele, Elena si Alexandra, colege de clasa, mergeau sa isi cumpere inghetata, si se aflau pe marginea soselei. Deodata, cele doua au fost luate in plin de o masina Audi care circula cu viteza foarte mare. Autoturismul, condus de Catalin Dumbrava, a lovit fetele, a pus la pamant un stalp electric, a daramat o poarta si s-a oprit in ... citeste toata stirea