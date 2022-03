VIDEO: Accident pe soseaua de centura, la Uricani. Un BMW a ars ca o torta

Un accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata pe soseaua de centura, pe raza localitatii Uricani.Au fost implicate doua autoturisme, unul dintre motivele accidentului fiind carosabilul alunecos.In urma impactului una dintre masini, un BMW, a luat foc.Din fericire, tanara din masina incendiata a reusit sa iasa afara.Politistii fac cercetari pentru a stabili in ce conditii s-a produs accidentul.UPDATE: Comunicat al politistilor:In aceasta dimineata, in jurul ... citeste toata stirea