VIDEO - Alerta! Persoana carbonizata in urma unui incendiu care a avut loc in comuna Voinesti

O casa din comuna Voinesti a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineata.COMUNICAT ISUJ IASI:Au ars o casa (parter+pod) si o anexa pe o suprafata de aproximativ 80 de mp, in care a fost surprinsa victima, invalida. Alte doua locuinte au fost afectate astfel: pod afectat de incendiu pe o suprafata de aproximativ 25 de mp, iar o a doua locuinta cu podul afectat pe o suprafata de aproximativ 20 de mp. Incendiul nu a patruns in interiorul caselor invecinate, fiind afectate doar podurile ... citeste toata stirea