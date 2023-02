VIDEO: Apel al medicilor in cazul copilului electrocutat la 27.000 de volti: e mare nevoie de sange grupa A pozitiv

Adolescentul in varsta de 16 ani care a ajuns in stare foarte grava la spital, cu arsuri pe 80% din corp dupa ce s-a electrocutat, a trecut printr-o noua interventie chirurgicala. Medicii spun ca prognosticul de supravietuire este mult imbunatatit, in cursul zilei de ieri, 13 februarie, acesta urma sa fie detubat."In cursul zilei de duminica, copilul electrocutat a beneficiat de o noua interventie chirurgicala de mai mare anvergura, in care s-au excizat o mare parte din suprafetele cutanate ... citeste toata stirea