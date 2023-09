Studenta Elena Neamtu, 25 de ani, din Pascani, a reusit sa impresioneze juriul de la Vocea Romaniei si a intors doua scaune."Pentru mine, participarea la Vocea Romaniei a fost un vis, pe care acum am ocazia sa-l indeplinesc", spune Elena Neamtu.Tanara este pasionata de muzica inca din copilarie. A participat la numeroase concursuri, iar parintii au sustinut-o mereu. Elena provine dintr-o familie numeroasa. Ea mai are are inca trei frati."Tatal este tehnician, mama - casnica. ... citeste toata stirea