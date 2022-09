Video! Bataie intre elevi la o scoala din Iasi. Unul dintre minori a avut nevoie de ingrijiri medicale

Agresiunile intre elevi sunt tot mai dese in liceele din Iasi. Astfel, dupa bataia dintre doua adolescente ale Colegiului Tehnic "I. C Stefanescu", alte imagini au aparut in spatiul public, de data aceasta avandu-i ca protagonisti pe elevii Colegiul Tehnic " Gheorghe Asachi " din Iasi. Momentan nu se cunosc motivele conflictului dintre elevi, insa politistii ieseni efectueaza cercetari."Astazi, 30 septembrie a.c., politistii Sectiei nr. 2 Politie Iasi au fost sesizati de catre reprezentantii ... citeste toata stirea