VIDEO Care a fost sursa misteriosului praf care a pus stapanire pe Iasi. In Moldova de peste Prut fenomenul a fost mai intens

Calitatea aerului revine la normal in marile orase din zona Moldovei, dupa ce norul de praf s-a retras la circa o saptamana de la aparitie. Valorile privind calitatea aerului au fost aproape de zece ori mai mari decat cele normale la finalul lunii august.Norul de praf care a pus stapanire pe zona de nord-est a Romaniei la finalul lunii august a disparut, iar calitatea aerului a inceput sa revina la normal in municipiul Iasi, conform masuratorilor facute in mai multe statii de masurare din ... citeste toata stirea