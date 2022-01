VIDEO: Cine este tanarul care l-a stropit cu cerneala pe Simion in Piata Unirii

Barbatul care l-a stropit cu cerneala pe George Simion in Piata Unirii din Iasi a fost gasit de catre politistii ieseni si dus la cea mai apropiata sectie de politie, unde a fost audiat, impreuna cu sotia sa care le reprosa oamenilor legii ca "de doi ani" nu fac "nimic" in privinta acestuia.Barbatul, in varsta de 32 de ani, este inginer si risca o amenda sau chiar retinerea pentru 24 de ore, in functie de decizia politistilor, scrie "Adevarul". Liderul AUR, George Simion, a fost stropit cu ... citeste toata stirea