Presedintele CJ, Costel Alexe, sustine in aceasta dupa-amiaza o conferinta de presa in care sunt prezentate noutati despre investitiile in infrastructura rutiera la nivelul judetului Iasi.Langa seful Consiliului Judetean se afla primarii din Letcani, Stelian Turcu, si din Podu Iloaiei, Ioan Alexa.Seful CJ a anuntat preluarea la ... citeste toata stirea