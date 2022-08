VIDEO Consilierii locali dezbat astazi 50 de proiecte

Consiliul Local (CL) se reuneste astazi in sedinta lunara.Pe ordinea de zi sunt incluse circa 50 de proiecte de hotarare, un numar consistent fata de precedentele reuniuni. Printre cele mai importante proiecte se numara:-Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aferent construirii primului "cartier smart" in zona Moara de Vant, pe un teren in suprafata de peste 100 hectare, liber de constructii. Proiectul reglementeaza urbanistic toate constructiile care sunt propuse in zona, iar regimul maxim de ... citeste toata stirea