Un accident cu victime a avut loc in localitatea Letcani. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. Coada de masini e pana la Skoda, fosta ToyotaUPDATECei accidentati sunt un tata si cei doi copilasi frati. Ei au fost la medicul de familie si se intorceau acasa traversand strada regulamentar. Tatal isi tinea micutul de trei ani in brate, iar pe cel de 6 ani de mana cand au fost loviti de TIR. In urma accidentului a murit featiorul cel mai mic, iar tatal si celalalt copil au fost ... citeste toata stirea