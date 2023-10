Numerosi ieseni s-au aratat revoltati pe retelele sociale de pedeapsa politistilor aplicata soferului unui autoturism din cauza caruia un copil a fost lovit pe trecere de o soferita. Accidentul a avut loc martea trecuta, in zona Cantemir. Camerele de supraveghere de langa o trecere de pietoni de pe bulevardul Cantemir din Iasi au surprins un autoturism care nu ofera prioritate si izbeste in plin un copil care se angajeaza in traversare. La volan se afla o soferita care accelereaza si dispare de ... citeste toata stirea