Un barbat de 52 de ani, tata a patru copii, a murit ieri incercand sa salveze un vecin, care cazuse in raul Jijia.Cei doi spalau covoare in rau, au precizat niste localnici din satul Covasna, comuna Costuleni. Apa nu era adanca insa maloasa. Primul care a cazut in apa a fost salvat de pompieri si se afla in stare critica la spital. Al doilea care a intrat in apa si a murit, avea patru copii acasa."La data de 6 august, politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Raducaneni au fost sesizati de ... citeste toata stirea