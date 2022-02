VIDEO: Cum sunt demolate garajele construite ilegal in Iasi

Continua demolarea garajelor construite ilegal in municipiul Iasi. Cel mai recent s-a intervenit pe Calea Galata. Se vor face lucrari de dezafectare si in zilele urmatoare.Vedeti imagini surprinse vineri si postate pe pagina de Facebook a Politiei Locale Iasi:In cursul anului trecut au fost dezafectate aproape 100 de parcaje improvizate si garaje fara autorizatie de construire. Campania a demarat in 2016. De atunci, reprezentantii municipalitatii au ... citeste toata stirea