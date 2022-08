VIDEO Diagnostic crunt: tumora maligna la varsta de 17 ani

Un adolescent in varsta de 17 ani a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin in urma unei biopsii facute dupa o operatie banala de polipi. Mircea se afla in acest moment internat la o clinica din Turcia pentru sedinte de chimioterapie, insa tratamentul este unul scump, de 75.000 de euro, suma pe care familia sa din Chisinau nu si-o poate permite."Totul a inceput acum cateva luni. Am mers la o clinica ORL din Chisinau, unde a fost operat de polipi. Cand m-am dus sa ridic rezultatul la biopsie ... citeste toata stirea